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Царьград

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«Брест» вырвал победу у «Динамо-Молодечно» и вошел в топ-3 экстралиги

«Брест» вырвал победу у «Динамо-Молодечно» и вошел в топ-3 экстралиги

Хоккейный клуб «Брест» в гостевом матче регулярного чемпионата Беларуси против «Динамо-Молодечно» уступал по ходу встречи 0:2, но в третьем периоде вырвал победу со счетом 3:2 благодаря голу Станислава Кучкина за две минуты до сирены.

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