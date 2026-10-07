«Брест» вырвал победу у «Динамо-Молодечно» и вошел в топ-3 экстралиги

Хоккейный клуб «Брест» в гостевом матче регулярного чемпионата Беларуси против «Динамо-Молодечно» уступал по ходу встречи 0:2, но в третьем периоде вырвал победу со счетом 3:2 благодаря голу Станислава Кучкина за две минуты до сирены.