Путин: В случае конфликта РФ и НАТО до третьей мировой останется один шаг

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что конфликтная ситуация, в которую будут втянуты держава и Организация Североатлантического Договора, приблизит планету к старту крупнейшего противостояния.
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