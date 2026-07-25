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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Торторелла: «Мне нравилось в «Филадельфии» и «Коламбусе», но «Вегас» я тренировал по-другому. В раздевалке была отличная атмосфера и сильные лидеры»

Бывший главный тренер « Вегаса » Джон Торторелла поделился мнением о своей работе. 68-летний специалист пришел незадолго до окончания регулярного чемпионата и дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (2-4 в серии).

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