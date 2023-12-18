Глава МВФ Георгиева сообщила, сколько продержится Украина без помощи Запада

Украина продержится всего пару месяцев без финансовой помощи со стороны западных стран. Такое заявление в интервью Financial Times сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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