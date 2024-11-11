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Поездка Токаева в Париж закрепила статус Казахстана в качестве новой колониальной Африки

Поездка Токаева в Париж закрепила статус Казахстана в качестве новой колониальной Африки

Правящая казахстанская элита продаёт за стеклянные бусы народные богатства и формирует плацдарм для экспансии Запада на Восток.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Токаев  ИУДА...!!!
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12 час.
СК
Степан Капуста
Казахстан - страна скотоводов, так и не ставших учеными, ремесленниками, изобретателями. Их удел был и есть - вторые роли в цивилизационной иерархии. Образование - профессиональное и высшее - фактически угроблено, перспектив никаких. К середине 21 века грядет тотальное обезвоживание территорий, вынужденная миграция в соседние страны. Жили и процветали только в составе СССР за счет поддержки Союза. Теперь народу придется туго. Запад не будет их содержать - высосет ресурсы и бросит. Придется вновь стать кочевниками. Дичать...
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10 час.

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