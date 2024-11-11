Поездка Токаева в Париж закрепила статус Казахстана в качестве новой колониальной Африки

СК

Степан Капуста

Казахстан - страна скотоводов, так и не ставших учеными, ремесленниками, изобретателями. Их удел был и есть - вторые роли в цивилизационной иерархии. Образование - профессиональное и высшее - фактически угроблено, перспектив никаких. К середине 21 века грядет тотальное обезвоживание территорий, вынужденная миграция в соседние страны. Жили и процветали только в составе СССР за счет поддержки Союза. Теперь народу придется туго. Запад не будет их содержать - высосет ресурсы и бросит. Придется вновь стать кочевниками. Дичать...