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Политнавигатор

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У нас ничого нэма, откуда эти дерьмовые понты – львовский пропагандист разнёс Зеленского

У нас ничого нэма, откуда эти дерьмовые понты – львовский пропагандист разнёс Зеленского

У Украины нет ничего, что позволяло бы ее руководству заниматься «дешевыми понтами». Об этом в интервью телеведущему Александру Близнюку заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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