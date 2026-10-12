У нас ничого нэма, откуда эти дерьмовые понты – львовский пропагандист разнёс Зеленского

У Украины нет ничего, что позволяло бы ее руководству заниматься «дешевыми понтами». Об этом в интервью телеведущему Александру Близнюку заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».