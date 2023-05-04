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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала Москву и Киев избегать действий, которые приведут к эскалации

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала Москву и Киев избегать действий, которые приведут к эскалации

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки украинского режима на Кремль, призвала стороны конфликта избегать действий, которые способны привести к дальнейшей эскалации.

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