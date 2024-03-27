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Петербургский дневник

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БК «Пари Нижний Новгород» направит средства от матча на помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

БК «Пари Нижний Новгород» направит средства от матча на помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Игра пройдет во Дворце спорта «Динамо» 28 марта Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» принял решение перечислить средства, полученные от продажи билетов на предстоящий матч Единой Лиги ВТБ, семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

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