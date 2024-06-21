В Туве воспитатель детсада заразила туберкулёзом 9 воспитанников

20-летняя сотрудница дошкольного учреждения знала, что заразилась опасной болезнью, но скрыла это.Воспитатель детского сада в тувинском селе Чаа-Холь стала фигурантом уголовного дела после того, как в дошкольном учреждении выявили вспышку туберкулёза.
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