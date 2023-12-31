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Родри о 5-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Я первый среди смертных. Месси заслужил награду»

Родри о 5-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Я первый среди смертных. Месси заслужил награду»

Испанец занял пятое место в голосовании. Его опередили Лионель Месси, выигравший приз, одноклубник Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Кевин де Брюйне, также играющий за «горожан».

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