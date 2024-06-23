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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Западная «ядерная разминка» отменяется

Западная «ядерная разминка» отменяется

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», — заявил в пятницу российский президент, встречаясь с выпускниками высших военно-учебных заведений Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Эти слова были произнесены со спокойной сдержанностью, которая сама по себе и есть свидетельство политической воли, как и уверенности в справедливости и разумности принятых решений.

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