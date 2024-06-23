«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», — заявил в пятницу российский президент, встречаясь с выпускниками высших военно-учебных заведений Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Эти слова были произнесены со спокойной сдержанностью, которая сама по себе и есть свидетельство политической воли, как и уверенности в справедливости и разумности принятых решений.