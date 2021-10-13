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Нуланд оценила переговоры в МИД России. Соцсети: «Всё переврёт»

Известие о том, что на встрече с Викторией Нуланд замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил об отношениях России и Америки, а по итогам общения замгоссекретаря США назвала переговоры конструктивными, активно обсуждают в интернете.

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