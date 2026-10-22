Дневная температура в Петербурге в четверг достигнет +13 градусов, существенных осадков не ожидается, а тёплая погода с показателями +10…+12 градусов сохранится ещё двое суток.
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