Появились фотографии из гимназии № 10, которую окутало дымом

Пожар произошел в подвальном помещении, которое арендовала частная школа по подготовке охранников. Фотографии из гимназии № 10 на улице Революции, 31 в Новосибирске, где сегодня произошел пожар, появились в распоряжении Сибкрай.
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