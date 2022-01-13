«…Богатство графа не дает ему права на преимущества…»

Расскажу я вам совершенно уникальную по нынешним временам историю.Представьте себе, что в один осенний день 1817 года министр народного просвещения, князь Александр Голицын, написал письмо своему в некотором роде подчиненному – директору Лицея Егору Антоновичу Энгельгардту:«…Государь поручил мне спросить у Вас, не можно ли устроить так, чтобы можно было поместить в Лицей, а не в пансион, не в пример другим, молодого графа Шереметева, с тем, что, ежели он по наукам не может быть в курсе Лицея, то дома мог бы получать уроки и, когда сравнялся бы с учениками Лицея, то тогда бы он ходил в классы с прочими…»То есть, Голицын, со ссылкой на императора просит сделать поблажку для молодого графа Дмитрия Шереметева – сына той самой Прасковьи Жемчуговой, крепостной актрисы, на которой женился его отец – Николай Шереметев.