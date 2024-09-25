В ГД предложили ограничить публикации в СМИ о совершенных детьми преступлениях

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Роскомнадзора с предложением ограничить публикацию подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами до 18 лет, в целях предотвращения нападений на школы.
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