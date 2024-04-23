Декоммунизаторы требуют переименовать «Бородинский» хлеб

Националист, соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков в марте обращался в Украинский институт национальной памяти относительно соответствия требованиям украинского законодательства названия ржаного хлеба «Бородинский».
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