Отменить нельзя проводить: состоится ли концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Фанатов артиста, которые уже купили билеты на его концерт, катают на эмоциональных качелях. фото: Sipa USAРоссийский депутат Виталий Бородин, ранее выступивший с заявлением об отмене концерта Канье Уэста, заявил, что шоу в Санкт-Петербурге все-таки состоится.