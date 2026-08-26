Отменить нельзя проводить: состоится ли концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Фанатов артиста, которые уже купили билеты на его концерт, катают на эмоциональных качелях. фото: Sipa USAРоссийский депутат Виталий Бородин, ранее выступивший с заявлением об отмене концерта Канье Уэста, заявил, что шоу в Санкт-Петербурге все-таки состоится.
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