Удаление пигментных пятен на лице лазером: как это работает

Пигментные пятна на лице — распространённая проблема, которая может иметь самые различные причины. Они могут быть разного размера, формы, цвета и локализации, но чаще всего они появляются на лице, шее, руках и в декольте.
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