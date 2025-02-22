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Накапливают силы для наступлений. Цель – нарушить логистику. Свежая сводка с фронтов 22 февраля

Накапливают силы для наступлений. Цель – нарушить логистику. Свежая сводка с фронтов 22 февраля

В Курской области стороны накапливают силы для дальнейших активных наступательных действий. Русские войска пытаются нарушить логистику украинских войск и лишить их возможности беспрепятственно подвозить резервы.

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