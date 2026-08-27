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Спорт Уик-Энд

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Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: Два россиянина определяют сейчас игру «Зенита», «Спартак» их купировал - и всё…

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: Два россиянина определяют сейчас игру «Зенита», «Спартак» их купировал - и всё…

Нужен ли «Зениту» Карпукас, надо ли продлевать контракт с Соболевым? Лучше всего ориентироваться на мнение главного тренера Собеседником «Спорт уик-энда» стал старший тренер «Уфы», экс-наставник «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко.

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