В Кемерове на мототрассе «Люскус» пройдут традиционные международные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок стран содружества»

10-11 февраля в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из 12 регионов России, а также спортсмены Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Турции, Южной Осетии, Узбекистана.
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