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Царьград

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Петербургский житель сбросил кошку с обрыва в Крыму: полиция задержала его

Петербургский житель сбросил кошку с обрыва в Крыму: полиция задержала его

В Крыму задержан 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, выбросивший кошку с высокой смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо".

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