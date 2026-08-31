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Герой Социалистического Труда Николай Пронин

Герой Социалистического Труда Николай Пронин

Фронтовик, советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда. После войны Пронин возглавил отстающий Ерахтурский район Рязанской области и вывел его на передовые позиции.

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