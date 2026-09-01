☀️ До середины сентября в Крыму сохранится летняя жара Глава регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала в эфире «Радио Крым», что в воскресенье в республике ожидается холодный фронт с кратковременными дождями и сильным северо-западным ветром до 20 метров в секунду.