☀️ До середины сентября в Крыму сохранится летняя жара Глава регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала в эфире «Радио Крым», что в воскресенье в республике ожидается холодный фронт с кратковременными дождями и сильным северо-западным ветром до 20 метров в секунду.
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