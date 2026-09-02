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Почему отчет «Москвича» о росте продаж вызывает у меня больше вопросов, чем оптимизма

Почему отчет «Москвича» о росте продаж вызывает у меня больше вопросов, чем оптимизма

Когда читаешь очередную сводку от завода, который еще недавно позиционировался как символ возрождения российского автопрома, невольно начинаешь искать в цифрах подвох.

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