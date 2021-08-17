Покинув Афганистан, американцы бросили грузинских солдат на произвол судьбы

Андрей СмирновПолитикаПокинув Афганистан, американцы бросили грузинских солдат на произвол судьбыУтром 15 августа боевики «Талибана»*, взявшие под контроль большую часть Афганистана, вошли в столицу страны в Кабул.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьТоже мне, сокровище нации - кучка гамаржопников.:)) Что эти маймуны потеряли в Афгане, пострелять захотелось? Что их спасать, оставить талибам, пусть писюны им обстрогают и запретят свинину трескать!:)))ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙНичему жизнь дураков не учит. Ведь был 2008 год, нет мало, мимино опять полез за пиндосами. Получите - распишитесь!Комментировать
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