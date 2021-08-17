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Покинув Афганистан, американцы бросили грузинских солдат на произвол судьбы

Покинув Афганистан, американцы бросили грузинских солдат на произвол судьбы

Утром 15 августа боевики «Талибана»*,  взявшие под контроль большую часть Афганистана, вошли в столицу страны в Кабул.

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Ваша Светлость
Тоже мне, сокровище нации - кучка гамаржопников.:)) Что эти маймуны потеряли в Афгане, пострелять захотелось? Что их спасать, оставить талибам, пусть писюны им обстрогают и запретят свинину трескать!:)))
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Ничему жизнь дураков не учит. Ведь был 2008 год, нет мало, мимино опять полез за пиндосами. Получите - распишитесь!

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