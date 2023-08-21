Польское издание сообщает, что большинство наёмников это польские солдаты и резервисты, присланные под легендой «добровольцев».
Больше 10 тыс поляков погибли на Украине на СВО – Mysl Polska
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
И это только "нелегалы", а если пшеки пойдут в открытое противостояние, то эту цифру можно будет умножать на 5-6.
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12 час.
Татьяна Царева
что ж знали куда и на что шли.. даже сочувствия нет. шли убивать. играть в войнушку. вот и получили ответку. туда им и дорога
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12 час.
Игорь
Давайте ишо, хорошо пропечёные пшеки тоже не плохо смотрятся
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11 час.
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