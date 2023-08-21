Больше 10 тыс поляков погибли на Украине на СВО – Mysl Polska

ЛЛ Леонид Ла Рошель И это только "нелегалы", а если пшеки пойдут в открытое противостояние, то эту цифру можно будет умножать на 5-6.

Татьяна Царева что ж знали куда и на что шли.. даже сочувствия нет. шли убивать. играть в войнушку. вот и получили ответку. туда им и дорога