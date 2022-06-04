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Жители г. Ростова-на-Дону предстанут перед судом за совершение преступлений в сфере экономики

Жители г. Ростова-на-Дону предстанут перед судом за совершение преступлений в сфере экономики

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20, 19 и двух 18-летних молодых людей.

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