Жители г. Ростова-на-Дону предстанут перед судом за совершение преступлений в сфере экономики

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20, 19 и двух 18-летних молодых людей.
Следственным отделом по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20, 19 и двух 18-летних молодых людей.
Свежие комментарии