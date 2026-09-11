В Германии судят мужчину, который 103 раза усыплял и насиловал партнёршу

Подозреваемый усыплял возлюбленную и снимал происходящее на видео.В Германии начался процесс над 39-летним мужчиной, которого обвиняют в том, что он более четырёх лет усыплял бывшую возлюбленную и насиловал её, пока она была без сознания.
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