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Депутаты предложили ужесточить миграционную политику. Россияне прокомментировали

Депутаты предложили ужесточить миграционную политику. Россияне прокомментировали

# Чернильница   Об ужесточении миграционной политики уже долгое время говорят россияне и предложений от простых граждан появилось огромное количество.

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Комментарии
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СЕ
Семахина Елена
Вот только к нам на Крайний Север их не надо. Остатки  северной культуры разрушат, уничтожат .
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11 час.
ирина Гущина
Быстрее надо депутатам шевелиться. Сейчас уже и подсчитать не могут сколько НА САМОМ ДЕЛЕ МИГРАНТОВ В РОССИИ!!! Мигрантов ненавидящих нас, успевших приобрести разрешения на ношение оружия, пополняющих вооружение из зоны СВО и не только, практически поголовно занимающихся в школах боевых искусств, имеющих в России СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА. Не понимать, что их готовят к перевороту в стране в год выборов - это быть совсем тупыми!!! Кто лоббирует их приезд сюда - если не наивные идиоты, рассчитывающие, что их не тронут, в чём я сомневаюсь, являются врагами нашей Родины, прекрасно осознающими, для чего мигранты массово сюда прибывают!
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6 час.
Вячеслав Галимов
Так нужно просто скинуться , и нанять эту парочку . Может и правда что то сдвинется в лучшую сторону .
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4 час.

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