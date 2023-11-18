Депутаты предложили ужесточить миграционную политику. Россияне прокомментировали

ирина Гущина

Быстрее надо депутатам шевелиться. Сейчас уже и подсчитать не могут сколько НА САМОМ ДЕЛЕ МИГРАНТОВ В РОССИИ!!! Мигрантов ненавидящих нас, успевших приобрести разрешения на ношение оружия, пополняющих вооружение из зоны СВО и не только, практически поголовно занимающихся в школах боевых искусств, имеющих в России СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА. Не понимать, что их готовят к перевороту в стране в год выборов - это быть совсем тупыми!!! Кто лоббирует их приезд сюда - если не наивные идиоты, рассчитывающие, что их не тронут, в чём я сомневаюсь, являются врагами нашей Родины, прекрасно осознающими, для чего мигранты массово сюда прибывают!