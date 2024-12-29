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  • vitaly yanushkevich
    Истинные ,,патриоты", парни воюют за страну, за них, а они тратят башенные деньги, сволочи!Бородина с детьми...
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    Неосторожно?Даэтот козел в торговом центре взрыаал!Взорвалась в руке...
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    Прекращайте людей дурачить этими словами про свободу.Мы не в тюрьме и не в кандолах!«Не станем второй...

Холодные игры: Украина пытается лишить Европу российского газа

Холодные игры: Украина пытается лишить Европу российского газа

Из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом больше всего нервничают в Европе. Если в свою первую каденцию он потребовал от союзников по НАТО тратить не менее двух процентов ВВП на оборону и это вызвало у них нервный тик, то теперь Трамп намерен поднять ставку до трех процентов от ВВП, а то и до пяти процентов.

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