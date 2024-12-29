Холодные игры: Украина пытается лишить Европу российского газа

Из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом больше всего нервничают в Европе. Если в свою первую каденцию он потребовал от союзников по НАТО тратить не менее двух процентов ВВП на оборону и это вызвало у них нервный тик, то теперь Трамп намерен поднять ставку до трех процентов от ВВП, а то и до пяти процентов.