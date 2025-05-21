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Буцкая: многодетных нужно бесплатно пускать в бизнес-залы в аэропортах

Буцкая: многодетных нужно бесплатно пускать в бизнес-залы в аэропортах

Многодетным семьям в России нужно дать возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

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