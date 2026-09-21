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Царьград

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Зиновий Гердт: отмечаем 110 лет великого артиста и фронтовика

Зиновий Гердт: отмечаем 110 лет великого артиста и фронтовика

Зиновию Гердту исполнилось бы 110 лет. Его путь от слесаря до великого актёра и фронтовика влечет и сегодня.

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