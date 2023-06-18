Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Одесской и Николаевской областях Украины. Также режим воздушной тревоги действует на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
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