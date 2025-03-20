Депутат-перебежчик Александр Нестеровский объявлен в розыск

Депутат-перебежчик Александр Нестеровский, близкий к беглецу Илану Шору, объявлен в розыск. Во вторник вечером Нестеровский был приговорен к 12 годам лишения свободы по делу, в котором он обвиняется в пассивной коррупции в особо крупном размере и получении финансирования партии от организованной преступной группы.
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