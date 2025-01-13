Гусев: В пригороде Воронежа средствами ПВО уничтожены несколько БПЛА В пригороде Воронежа средствами РЭБ и силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины.