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Гусев: В пригороде Воронежа средствами ПВО уничтожены несколько БПЛА

Гусев: В пригороде Воронежа средствами ПВО уничтожены несколько БПЛА В пригороде Воронежа средствами РЭБ и силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины.

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