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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Причиной вызова пожарных стало загорание дров в сарае

Причиной вызова пожарных стало загорание дров в сарае 😳😳😳 ЧП на улице Первых Комсомольцев могло завершится гораздо хуже, если бы не грамотные действия жителей.

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