Облачные дни на Сахалине и Курильских островах: прогноз погоды на выходные

На Сахалине и Курильских островах ожидается пасмурная рабочая суббота. По данным Федерального государственного бюджетного учреждения "Сахалинское УГМС", местами возможны небольшие осадки - снег в центральных районах и дождь на юге острова.
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