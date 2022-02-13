Два человека погибли и двое ранены при стрельбе в кафе на Украине, стрелявшие задержаны

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Стрельба произошла на территории кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье, два человека погибли, еще двое госпитализированы, стрелявшие задержаны, сообщила утром пресс-служба регионального управления полиции.
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Стрельба произошла на территории кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье, два человека погибли, еще двое госпитализированы, стрелявшие задержаны, сообщила утром пресс-служба регионального управления полиции.
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