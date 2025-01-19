Перезагрузка невозможна: отношения между РФ и США требуют полномасштабного «вторжения» Трампа – NI

При сложившемся миропорядке жесткое сдерживание России Западом не увенчается успехом. Никакая дипломатическая и коммерческая изоляция России невозможна, когда большая часть Глобального Юга не желает следовать западным ограничениям.
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