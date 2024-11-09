Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    Да ты чО? Неужели "...только КАЧЕСТВО в итоге иное почему-то получается..."? А ты качество совковых студентов  хоть в...Назвали "совком" ...
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Слово о текущем моменте

Слово о текущем моменте

Самое лучшее, что случилось с уркаиной, для нас, для России, это майдаун. Если бы не майдаун, то помойка бы смердела и заражала бы все вокруг, заразные миазмы проникали бы в самые дальние уголки нашей страны, а мы вряд ли, что-то смогли бы сделать.

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