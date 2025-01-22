"Известия": в России планируют запрет фото- и видеосъемки объектов ПВО

В России могут запретить фото- и видеосъемку объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на документ, принятый правительственной комиссией по профилактике правонарушений, сообщает газета "Известия".
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