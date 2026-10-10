Письмо: "Новые гортензии поступили"

Этот автор, как вот этот и вот тот, в предыдущих своих письмах много тормозил.Иногда не тормозил и нормально общался, но иногда тормозил.
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