Доля угольной генерации в Китае впервые опустилась ниже 50%

Доля электроэнергии, произведённой на угольных электростанциях Китая, в первом полугодии 2026 года впервые снизилась ниже отметки в 50% и составила 49,7% от общего объёма выработки, сообщили в Государственном управлении по делам энергетики Китая (NEA).