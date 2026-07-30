Доля угольной генерации в Китае впервые опустилась ниже 50%

Доля электроэнергии, произведённой на угольных электростанциях Китая, в первом полугодии 2026 года впервые снизилась ниже отметки в 50% и составила 49,7% от общего объёма выработки, сообщили в Государственном управлении по делам энергетики Китая (NEA).
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