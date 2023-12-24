Творческую, спортивную и интеллектуальную молодёжь Уссурийска чествовали в администрации

Представителей спорта — атлетов и их наставников, руководителей физического воспитания, а также студентов, проявивших себя в научной, культурной и общественной деятельности — чествовали в большом зале администрации Уссурийского городского округа, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.