В Боливии перевернулся пассажирский автобус

В Боливии перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает El Deber со ссылкой на полицию. Автобус направлялся из столицы Боливии Ла-Пас в приграничный город Вильясон, куда он должен был прибыть до полудня в воскресенье.
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