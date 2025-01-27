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В Боливии перевернулся пассажирский автобус

В Боливии перевернулся пассажирский автобус

В Боливии перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает El Deber со ссылкой на полицию. Автобус направлялся из столицы Боливии Ла-Пас в приграничный город Вильясон, куда он должен был прибыть до полудня в воскресенье.

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