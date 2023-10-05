Стало известно о потере Украиной двух ключевых союзников

Обозреватель Atlantic Косицкий: Украина потеряла поддержку Польши и Словакии Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников в Восточной Европе из-за ошибок Киева.
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