Politico: США отложили на год создание новой подлодки «Округ Колумбия»

Соединённые Штаты Америки оказались вынуждены перенести на грядущий годовой период выпуск подлодки «Округ Колумбия», которую собирались использовать в качестве замены для наиболее крупных подводных объектов.
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