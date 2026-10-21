Испанский психолог Лара Феррейро обратила внимание на новую токсичную тенденцию в романтических отношениях, которая заключается в том, что люди начинают скрывать своего партнёра от близких .
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